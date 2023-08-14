Тренера ЦСКА уличили во лжи после слов о Зайнутдинове

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, похоже, слукавил, когда говорил о том, что "Бахтиер Зайнутдинов нужен самим", сообщают Vesti.kz. Казахстанец, которого отправляют в турецкий "Бешикташ", пропустил воскресный матч "армейцев" в рамках 4‑го тура РПЛ с "Сочи" (3:1).

Вот что об этом пишет телеграм-канал ЦВБП-медиа:

"Ну и кстати о том, как самим "нужен" Зайнутдинов: его собственного шкафчика в раздевалке уже нет, его отдали Файзуллаеву (4 августа воспитанник "Пахтакора" подписал контракт с московским ЦСКА сроком на три года)".

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" заключил 4-летне соглашение с казахстанцем, который должен присоединиться к стамбульскому клубу в начале этой недели. Был даже опубликован размер зарплаты игрока в новом клубе.

25‑летний футболист сборной Казахстана играет за ЦСКА с 2020 года. Также в его карьере были "Ростов", "Астана" и "Тараз". Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Бахтиера в шесть миллионов евро.

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