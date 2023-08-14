"Он нам нужен самим". Тренер ЦСКА высказался о трансфере Зайнутдинова в "Бешикташ"

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с защитником команды Бахтиером Зайнутдиновым, который может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе", сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" подписал 4-летний контракт с казахстанцем, который должен присоединиться к стамбульскому клубу в начале этой недели. 25‑летний футболист сборной Казахстана не принимал участия в воскресном матче 4‑го тура РПЛ с "Сочи". ЦСКА победил со счетом 3:1.

- Зайнутдинов не играл с "Сочи". Может, он уже прошел медосмотр в "Бешикташе"?

- У него микроповреждение, которое не дает ему играть в полную силу. Он мог выйти сегодня, но решили его поберечь. Никаких медосмотров и решений нет. Да, идут переговоры, не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим. Очень плотный график у команды. Шесть дней - и снова будет "тройничок" (три матча в недельном цикле), как мы это называем. Два таких уже прошли, - приводит слова Федотова "Матч ТВ".

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В его карьере также были "Астана" и "Тараз".

Новый сезон в турецкой Суперлиге стартовал 11 августа. Казахстанский универсал там не будет считаться легионером.

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