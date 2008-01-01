Тренер Зайнутдинова отреагировал на упущенную победу в РПЛ и ответил на вопрос об отставке

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
поделился своим мнением о матче с "Уралом"
в 18-м туре РПЛ
, а также высказался о своей возможной отставке.
Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась
со счетом 2:2.
"В нашем случае у команды сильно сквозит неуверенностью. Мы повели, соперник остался в меньшинстве. Но вместо того, чтобы убить игру, мы нервозно действовали в защите. Эта нервозность перешла на команду, мы начали совершать простые потери. Не атаковали как следует, не растягивали оборону соперника. Подумали, что можем сохранить счет 2:1 в нашу пользу, а надо было правильно действовать в атаке", - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.
- У ЦСКА семь матчей без побед. В такое время любой тренер задумывается о своем будущем. Вы уверены в том, что делаете и что останетесь в команде?
- Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть объективные и субъективные факторы, почему мы так блекло выглядим. Что касается моего будущего и будущего команды, то это все не для пресс-конференций.
- Что случилось с Марадишвили?
- Не был готов к игре.
Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе московского клуба, отметился предупреждением и ассистом, а на 63-й минуте был заменен. Для казахстанца это был 14-й матч за "армейцев", за которых он играет с августа. До этого защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги.