Тренер Зайнутдинова отреагировал на упущенную победу в РПЛ и ответил на вопрос об отставке

Команда не знает побед в семи матчах.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 08:26
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о матче с "Уралом" в 18-м туре РПЛ, а также высказался о своей возможной отставке.

Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась со счетом 2:2.

"В нашем случае у команды сильно сквозит неуверенностью. Мы повели, соперник остался в меньшинстве. Но вместо того, чтобы убить игру, мы нервозно действовали в защите. Эта нервозность перешла на команду, мы начали совершать простые потери. Не атаковали как следует, не растягивали оборону соперника. Подумали, что можем сохранить счет 2:1 в нашу пользу, а надо было правильно действовать в атаке", - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

- У ЦСКА семь матчей без побед. В такое время любой тренер задумывается о своем будущем. Вы уверены в том, что делаете и что останетесь в команде?

- Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть объективные и субъективные факторы, почему мы так блекло выглядим. Что касается моего будущего и будущего команды, то это все не для пресс-конференций.

- Что случилось с Марадишвили?

- Не был готов к игре.

Отметим, что Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе московского клуба, отметился предупреждением и ассистом, а на 63-й минуте был заменен. Для казахстанца это был 14-й матч за "армейцев", за которых он играет с августа. До этого защищал цвета "Ростова", другого представителя российской премьер-лиги.
Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Россия Премьер-лига России Казахстанцы за границей ЦСКА
Футбол Россия
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Сегодня 08:26
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