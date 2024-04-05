Тренер сборной Казахстана провел первую тренировку в "Ахмате"

Вечером в пятницу футболисты "Ахмата" провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Магомеда Адиева, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненцев.

Тренировочное занятие прошло на резервном поле "Ахмат Арены". Команда ведет подготовку к игре с "Локомотивом", которая пройдет уже в воскресенье.

На тренировке команда была разбита на две группы. Футболисты, игравшие накануне в кубковой встрече, работали в режиме восстановления. Остальные игроки выполнили комплекс упражнений и сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

"Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков в 21 матче.

О назначении Адиева было объявлено сегодня. Он будет совмещать работу в клубе и в сборной: ранее стали известны некоторые подробности.

О том, как отреагировали болельщики на его выбор, читайте тут.