Тренер российского клуба оценил дебют футболистов сборной Казахстана в РПЛ

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич поделился мнением об игре новичков клуба в гостевом матче с "Тамбовом" в рамках 20-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Саранске и завершилась со счетом 3:1 в пользу волгоградского клуба.

В этой игре в РПЛ дебютировали два футболиста сборной Казахстана - Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко, тогда как Юрий Логвиненко не играл из-за травмы. При этом первый был заменен в перерыве, а во втором тайме на поле появился белорусский полузащитник Иван Маевский, который вместе с ними перешел в "Ротор" из "Астаны" этой зимой.

- Довольны ли вы игрой новичков команды?

- Каждый из них внес свою лепту в игру. Тот же Дима Шомко был очень активен на своем фланге. Очень много доставлял мячей. Те ребята, которые у нас в команде, придали ей конкуренцию. В тренировочном процессе ими доволен, но в игре всем нужно прибавлять, - сказал Хацкевич.

Благодаря этой победе "Ротор" набрал 17 очков и закрепился на 13-м месте в таблице, в то время как "Тамбов" с 13 баллами остался на последней, 16-й строчке.

В следующем туре, 6 марта, "Ротор" дома сыграет с подмосковными "Химками", а на следующий день "Тамбов" в гостях встретится со столичным "Динамо".