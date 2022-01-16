Московский "Локомотив" назначил австрийского специалиста Сашу Марта на должность тренера вратарей, сообщает пресс-служба клуба.

Март будет отвечать за подготовку голкиперов основной команды. Занимавший ранее этот пост Заур Хапов перешел в селекционный отдел, где будет помогать Кристиану Меккелю в просмотре вратарей для клуба.

Ранее Саша Март работал тренером вратарей в алматинском "Кайрате". Также в его карьере были австрийские "Брюк", "Рапид", "Аустрия", "Адмира", "Ред Булл Зальцбург" и голландский "Гронинген".

"Локомотива" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в чемпионате России.