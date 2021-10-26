Трехкратный чемпион Казахстана возглавил клуб РПЛ

©ФК "Ростов"
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Сегодня 17:55

Виталий Кафанов назначен на пост главного тренера "Ростова", сообщается на сайте клуба.

Заур Тедеев, который ранее исполнял обязанности наставника команды, будет работать в качестве старшего тренера.

Напомним, что в сентябре клуб из Ростова-на-Дону расстался с Юрием Семиным. "Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 12 очков.

Кафанов является воспитанником ашхабадского футбола. Он выступал в чемпионате Казахстана за "Кайрат"  и семипалатинский "Елимай". В 1992 -1993 годах в алматинском клубе его тренером был Курбан Бердыев. В Казахстане Кафанов стал  трехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка страны. Провел шесть матчей за сборную Казахстана. 

 

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Метки:
Премьер-лига России Ростов ФК Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы


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