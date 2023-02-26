Трагедия в российском футболе. Умер 19-летний вратарь

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 09:45
©ФК "Урал"

На 19 году жизни умер голкипер Давыд Алексеев, выступавший за молодежную и вторую команды "Урала". Об этом сообщается в Telegram-канале екатеринбургского футбольного клуба.

"Безмерно скорбим и выражаем соболезнования родным и близким футболиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году футболист был приглашен на сборы с основным составом "Урала" и даже играл в товарищеских матчах. Причины смерти Алексеева не уточняются.

Алексеев 7 ноября 2020 года был заявлен за основную команду "Урала" на матч российской премьер-лиги со "Спартаком". Тогда ему было всего 17 лет. Моложе Давыда среди всех заявленных вратарей РПЛ на тот момент был лишь Владислав Тороп из ЦСКА, которому только-только исполнилось 17.

Летом прошлого года он решил попробовать свои силы в "Динамо" из Владивостока и успел сыграть в девяти матчах чемпионата и в четырех поединках на Кубок России. Последней игрой для него стала встреча с "Калугой" 20 октября, после чего на поле в официальных матчах он не выходил.

Если зайти на официальный сайт команды из Владивостока, то там можно обнаружить новость о расторжении трудовых соглашений с пятью футболистами, в том числе и с 19-летним Давыдом. Клуб поблагодарил их всех за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов в карьере.

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Метки:
Утраты Футбол Россия
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