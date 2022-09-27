Топ-клубу из РПЛ предрекли крах после прихода бывшего руководителя "Астаны"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 14:54
©ФК "Спартак"

Бывший тренер "Астаны" Андрей Тихонов высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора московского "Спартака", сообщает "Чемпионат".

Напомним, что Эшуорт находился в "Астане" в период 2019-2020 годов. Сначала занимал пост исполнительного директора, а потом какое-то время был исполняющим обязанности главного тренера команды.

"Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в "Астане" были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в "Астане". Он сказал: "Что это такое? Кого вы берете? "Спартак" - большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во вторую лигу опуститесь с этим человеком". Когда я работал в "Астане", клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что "Астана" становилась чемпионом страны шесть раз подряд", - заявил Тихонов.

Эшуорт ранее уже работал в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора "Ростова", а по ходу сезона даже был исполняющим обязанности главного тренера ростовчан. Также он известен по работе в латвийских клубах "Вентспилс", "Рига", "Сконто" и казахстанской "Астане". С прошлого года и до февраля 2022-го работал в клубе АПЛ "Брайтон".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тихонов Андрей Эшуорт Пол Астана ФК Спартак Москва

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:54
Россия
Топ-клубу из РПЛ предрекли крах после прихода бывшего руководителя "Астаны"
Сегодня , 09:59
Россия
Алипу в России вынесли вердикт после удаления в Лиге наций
23 сентября, 11:04
Россия
Появился "казахский Алаба". В России восхитились Зайнутдиновым после победного гола в Лиге наций
22 сентября, 09:45
Россия
Российский комментатор сделал заявление о роли Алипа в "Зените"
20 сентября, 15:23
Россия
Казахстанец прокомментировал дебют с победным голом за российский клуб
20 сентября, 11:31
Россия
"Кекер просил вернуть должок". Бахтияров - о "Сочи", Кокорине и возвращении в "Кайрат"
20 сентября, 09:34
Россия
Казахстанский форвард принес победу российскому клубу
17 сентября, 23:55
Россия
"Зенит" без Алипа увеличил отрыв от клуба Зайнутдинова в РПЛ
17 сентября, 19:47
Россия
Футболиста "Спартака" подозревают в употреблении допинга
17 сентября, 19:17
Россия
Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией
© 2008 - 2022 ТОО «EML»