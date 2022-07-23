"Сумасшедший". Зайнутдинов - об Акинфееве и своей позиции в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов высказался о голевой передаче вратаря Игоря Акинфеева в победном матче второго тура Российской премьер-Лиги, сообщает "Чемпионат".

Казахстанский футболист отыграл на позиции центрального защитника, а ЦСКА вышел в лидеры турнира.

"От Акинфеева на тренировках всегда ждешь таких передач. Мало вообще вратарей, кто может с места отдать такую диагональ. Сумасшедший голкипер, что еще тут скажешь.

Моя универсальность? Думаю, вратарем мне Игорь не даст стать, а так я готов играть везде, где будет полезно", - приводит слова казахстанца источник.

И добавил про победу во втором матче турнира подряд: "Очень тяжелая игра, условия. Приятно побеждать таких соперников".

Зайнутдинов помог ЦСКА выйти в лидеры РПЛ

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