Станимир Стойлов может возглавить клуб российской премьер-лиги

Бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов может возглавить новичка российской премьер-лиги ФК "Нижний Новгород", который продолжает поиски главного тренера, сообщает телеграм-канал "Дети лимита!".

"Одним из кандидатов является 54-летний болгарский специалист Станимир Стойлов. С 2014 по 2018-й годы Стойлов работал с футбольным клубом "Астана", с которой стал чемпионом Казахстана в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. С 2018 по 2019 Стойлов работал со сборной Казахстана.

Также руководство команды рассматривает кандидатуры тренеров из Сербии, Румынии и России. В прессе появлялась информация, что наставником ФК НН может стать лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

По нашим данным, команда должна определиться с главным тренером до 5 июня", - говорится в сообщении.

Последним местом работы Стойлова была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2019 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!