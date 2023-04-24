Стало известно, почему Зайнутдинов не сыграл за ЦСКА в РПЛ

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему футболисты московского клуба Бахтиер Зайнутдинов и Егор Носков не сыграли против "Локомотива" в рамках 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились "армейцы" усилиями Антона Заболотного на 22-й минуте. На это "железнодорожники" ответили точным ударом Вилсона Изидора на 87-й минуте.

"В игре против московского "Локомотива" недоступными по медицинским показаниям для тренерского штаба были Бахтиер Зайнутдинов и Егор Носков. У Егора небольшое недомогание, в течение ближайших двух дней он вернется к тренировкам и будет готовиться к следующей игре. У Бахтиера Зайнутдинова было дообследование, по результатам которого определена финальная тактика лечения. Бахтиер уже приступил к этапу физической реабилитации. Рассчитываем, что на следующей неделе он приступит к беговой работе, и будем от этого отталкиваться, должно быть все хорошо", - приводит слова Безуглова пресс-служба "красно-синих".

В следующем туре, 29 апреля, ЦСКА в гостях сыграет с "Ахматом", а 30-го числа "Локомотив" на своем поле встретится с "Химками".

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