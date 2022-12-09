Стали известны соперники ЦСКА Зайнутдинова на зимних сборах

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 22:23
©ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА, в составе которого выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, узнал соперников по зимним сборам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сборах в ОАЭ запланированы две встречи. О сопернике, с которым армейцы должны встретиться 15 января, будет сообщено позже, а 19-го ЦСКА сыграет с "Оренбургом".

На сборах в Турции клуб казахстанца проведет пять матчей - 27 января против сербского "Партизана", 31-го с "Аланией" и четвертого февраля с датским "Вайле".

На третьем сборе 11 февраля армейцы там же в Турции проведут матч с "Ахматом", а 15-го - с московским "Динамо".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:23
Россия
Стали известны соперники ЦСКА Зайнутдинова на зимних сборах
Вчера , 07:27
Россия
Стали известны подробности переговоров "Зенита" и "Кайрата" по выкупу трансфера Алипа
8 декабря, 23:21
Россия
Карьере Алипа вынесли вердикт после "выкупа" его контракта "Зенитом"
8 декабря, 22:20
Россия
Лидер "Тобола" изучает варианты продолжения карьеры в РПЛ
8 декабря, 20:58
Россия
Адиев высказался о решении "Зенита" по Алипу
8 декабря, 19:54
Россия
Воспитанник "Зенита" остался без клуба в Казахстане
8 декабря, 19:11
Россия
"Кайрат" отреагировал на продажу Алипа в "Зенит"
8 декабря, 18:02
Россия
В "Зените" сделали заявление по рекордному трансферу Алипа
8 декабря, 16:06
Россия
"Зенит" купил Алипа за рекордные для казахстанского футбола деньги
8 декабря, 14:04
Россия
От чего зависит будущее Нуралы Алипа в "Зените"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»