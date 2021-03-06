Снова без Аймбетова. "Крылья Советов" одержали крупную победу и сохранили лидерство в ФНЛ

Казахстанец попал в заявку.

Абат Аймбетов. Фото: ФК "Крылья Советов"©
Новости спорта Футбол Россия
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6 марта 18:48

Самарские "Крылья Советов" разгромили московское "Чертаново" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов ФНЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 5:0. Авторами голов у хозяев стали Владимир Полуяхтов (15-я минута), Никита Чернов (30-я), Дмитрий Цыпченко (36-я), Антон Зиньковский (40-я) и Иван Сергеев (58-я). Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов попал в заявку на этот матч, но на поле не появился. 

Благодаря этой победе "Крылья" набрали 61 очко и сохранили за собой первое место в турнирной таблице ФНЛ. Причем главный конкурент "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Волгарем" (1:1) и теперь уступает "Крыльям" два очка. 

Следующий матч команда Аймбетова проведет 10 марта на выезде против "Томи".

Метки:
Россия Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Аймбетов Абат
Футбол Россия
0
6 марта 18:48
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