Самарские "Крылья Советов" разгромили московское "Чертаново" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов ФНЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 5:0. Авторами голов у хозяев стали Владимир Полуяхтов (15-я минута), Никита Чернов (30-я), Дмитрий Цыпченко (36-я), Антон Зиньковский (40-я) и Иван Сергеев (58-я). Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов попал в заявку на этот матч, но на поле не появился.

Благодаря этой победе "Крылья" набрали 61 очко и сохранили за собой первое место в турнирной таблице ФНЛ. Причем главный конкурент "Нижний Новгород" сыграл вничью с "Волгарем" (1:1) и теперь уступает "Крыльям" два очка.

Следующий матч команда Аймбетова проведет 10 марта на выезде против "Томи".