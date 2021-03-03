Скончался спортивный комментатор Юрий Розанов

В возрасте 59 лет ушел из жизни известный российский комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на его коллегу из "Матч ТВ" Михаила Моссаковского.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал у себя в Twitter Моссаковский.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начинал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ-Плюс". В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.



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