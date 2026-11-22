Казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов узнал оценку за матч с московским ЦСКА в рамках 15-го тура российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась сенсационной победой грозненского клуба со счётом 2:1.

Самородов вышел в стартовом составе, но покинул поле на 71-й минуте, не отметившись результативными действиями. Казахстанец получил 6,5 от статистического портала Sofascore. Не самая высокая оценка в составе "Ахмата". Такой же рейтинг выставили Мануэлю Келиано, а самые низкие баллы оказались у Турпал-Али Ибишева (6,4) и Кирилла Щетинина (6,4).

Другой казахстанский футболист грозненцев Галымжан Кенжебек остался на скамейке запасных.

После этой игры ЦСКА с 26 очками занимает пятое место в таблице РПЛ, тогда как "Ахмат" располагается на 11-й строчке с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА примет "Зенит", а "Ахмат" сыграет на выезде с "Балтикой". Оба матча пройдут 28 ноября.