Грозненский "Ахмат" обыграл в матче 14-го тура РПЛ московскую "Родину" со счётом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 34-й минуте. Автором гола стал защитник грозненской команды Клисман Цаке, который принес "Ахмату" победу.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе "Ахмата" и отыграл всю встречу целиком. Другой игрок национальной команды и клуба из Грозного Галымжан Кенжебек вышел на 80-й минуте.

Этот матч стал дебютным для Ролана Гусева на посту главного тренера "Ахмата". О назначении российского специалиста клуб официально объявил 2 ноября.

После этой победы грозненцы набрали 14 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России. "Родина" с 12 баллами располагается на 13-й позиции.

В следующем туре "Ахмат" 21 ноября встретится на выезде с ЦСКА, а "Родина" днём позже примет московский "Локомотив".