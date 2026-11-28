Грозненский "Ахмат" назвал состав на матч 16-го тура Российской Премьер-лиги против "Балтики", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Калининграде и начнётся в 21:00 по казахстанскому времени. Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов попал в стартовый состав грозненцев. Другой игрок национальной команды Галымжан Кенжебек оказался вне заявки "Ахмата".

Стартовый состав "Ахмата":

Мицаев, Ибишев, Цаке, Сидибе, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мануэл, Мелкадзе, Сидоров, Адамов.

По итогам 15 туров чемпионата России команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и расположилась на восьмой позиции. Грозненцы с 17 баллами занимают 11-е место в турнирной таблице.