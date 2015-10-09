Рыбакина высказалась о борьбе с Соболенко за статус первой ракетки мира

Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свои шансы подняться на первое место в рейтинге WTA по итогам Уимблдона-2026, передают Vesti.kz.

27-летняя спортсменка призналась, что не зацикливается на возможном лидерстве и предпочитает концентрироваться на своей игре.

"Это было бы невероятно, но, честно говоря, я не слишком об этом думаю. Мои прошлые результаты были не такими хорошими, как мне хотелось, и сейчас для меня главное — стараться прибавлять в каждом матче и двигаться шаг за шагом", — цитирует слова Рыбакиной Punto de Break.

На предстоящем Уимблдоне казахстанка получит шанс побороться не только за титул, но и за первое место в мировом рейтинге. При определённом развитии событий Рыбакина может обойти действующего лидера рейтинга WTA Арина Соболенко.

В первом круге Уимблдона-2026 Рыбакина встретится с французской теннисисткой Лоис Буассон.

Напомним, действующей чемпионкой травяного турнира является Ига Швёнтек, а сама Рыбакина уже выигрывала Уимблдон в 2022 году и считается одной из главных претенденток на победу в нынешнем розыгрыше.

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