Елена Рыбакина узнала путь к титулу Уимблдона-2026

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, узнала возможный путь к титулу на Уимблдоне-2026, передают Vesti.kz.

Путь Рыбакиной по версии The Tennis Letter:

• R1 (1-й круг): Лоис Буассон

• R2 (2-й круг): Кэти Макнелли / Елена-Габриэля Русе

• R3 (3-й круг): Элизе Мертенс / Лаура Зигемунд / Беатрис Хаддад-Майя

• R16 (1/8 финала): Диана Шнайдер / Мария Боузкова / Ева Лис / Кэти Бултер

• QF (1/4 финала): Аманда Анисимова / Линда Носкова / Мэдисон Кис / Сорана Кырстя

• SF (1/2 финала): Ига Швёнтек / Элина Свитолина / Марта Костюк / Жасмин Паолини / Донна Векич / Эмма Наварро / Клара Таусон

• F (Финал): Арина Соболенко / Кори Гауфф / Джессика Пегула / Мирра Андреева / Наоми Осака / Каролина Мухова / Белинда Бенчич

Напомним, Рыбакина побеждала на Уимблдоне в 2022 году.

Уимблдонский турнир стартует 29 июня и продлится до 12 июля. Призовой фонд составляет почти 30,33 миллиона долларов.

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