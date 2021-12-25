"Рубину" посоветовали подписать футболиста сборной Казахстана

Сайт Tatar-inform.ru опубликовал материал, в котором порассуждал об укреплении глубины состава казанского "Рубина" в зимнее межсезонье. При этом селекция возможна только по игрокам с российскими паспортами и тем, кто не попадает под лимит, поскольку все легионерские квоты заняты. Так, на одну из позиций было предложено рассмотреть защитника "Ахмата" и сборной Казахстана Марата Быстрова.

"Правый защитник.

Если прошлый сезон Георгий Зотов провел ударно, то в этом сезоне правый фланг обороны казанцев является, наверное, главной проблемой. В этом случае новичка на скамейку запасных, скорее всего, не хватит. Нужно брать футболиста, который сможет закрыть бровку здесь и сейчас.

Идеальным кандидатом на эту позицию являлся экс-защитник "Урала" Арсен Адамов. Однако стремительный рост 22-летнего футболиста разглядели не только в Казани, но и в "Локомотиве", куда он, судя по слухам, должен перебраться уже в скором времени.

Если рассматривать альтернативы, то в этом сезоне очень неплохо проявляет себя правый защитник "Ахмата" и сборной Казахстана Марат Быстров. Стоит напомнить, что с начала прошлого сезона футболисты из стран ЕАЭС перестали считаться в РПЛ легионерами. В частности, на игроков из того же Казахстана лимит отныне не распространяется", - говорится в тексте.

29-летний Быстров выступает за "Ахмат" с 2020 года. До этого играл в "Ордабасы" и "Тоболе". Также в его карьере были "Тамбов" и "Челябинск". В нынешнем сезоне РПЛ он провел 15 матчей за грозненский клуб.