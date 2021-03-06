В российском клубе оценили трансфер и форму футболиста сборной Казахстана

Чуть больше месяца назад пост заместителя генерального директора "Крыльев Советов" занял известный футболист, поигравший за ЦСКА, "Эспаньол", сборные СССР, СНГ и России, а теперь опытный спортивный функционер Дмитрий Галямин, успевший ранее поработать в "Кайрате". В самарском клубе он будет заниматься спортивными вопросами и молодежной политикой. Специалист рассказал о трансферной политике команды, в том числе о переходе казахстанского футболиста Абата Аймбетова.

"Первое, с чем мы столкнулись, придя работать в "Крылья Советов", - контракты, которые подписаны "на выход" многих ведущих футболистов за очень незначительную сумму...

Ситуация у каждого игрока своя. Еще полгода она будет висеть, пока сама собой не разойдется - кто-то подпишет новый контракт по другим условиям, кто-то уйдет. Именно этой опасностью, которая остается, и обусловлено приобретение новых футболистов...

Аймбетов признан лучшим футболистом Казахстана в позапрошлом году. В прошлом сезоне он был лучшим нападающим Казахстана. Вряд ли он в лучшей форме сейчас: он пропустил все предсезонные сборы. Посмотрим, насколько быстро он наберет форму. В будущем он точно поможет", - приводит его слова "Комсомольская правда".

Напомним, что о трансфере 25-летнего казахстанца было объявлено 22 февраля. В прошлом сезоне форвард забил десять мячей в 20 матчах за "Кайрат" и помог алматинскому клубу завоевать впервые за 16 лет чемпионство. Также он два раза отличился за сборную Казахстана в рамках группового этапа Лиги наций - 2020/21.