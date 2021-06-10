Российский клуб решил судьбу футболиста сборной Казахстана

"Чайка" и казахстанский футболист Рамазан Оразов прекратили сотрудничество по соглашению сторон, сообщает пресс-служба российского клуба.

23-летний хавбек является воспитанником "Кайрата". В марте 2020 года он на правах свободного агента покинул алматинский клуб, подписав контракт с латвийским "Даугавпилсом". А в августе перешел в "Чайку", за которую провел 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами в ФНЛ (второй по силе дивизион в России).

31 марта Оразов дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Украины (1:1), выйдя на замену на 46-й минуте вместо Асхата Тагыбергена.

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