Бывший голкипер "Кайрата" Дмитрий Хомич покинул "СКА-Хабаровск", информирует официальный сайт российского клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 37-летний вратарь выступал за "СКА-Хабаровск" с прошлого лета и провел всего два матча.

"СКА-Хабаровск" занимает шестое место в таблице ФНЛ, набрав в 19 матчах 31 очко.

Карьеру Хомич начал во владикавказской "Юности", а затем оказался в школе местного "Спартака". Дебют на профессиональном уровне состоялся в 15-летнем возрасте за клуб второго дивизиона "Моздок". В 2001 году стал игроком "Алании", но сначала выступал за дубль и "Аланию-2". Дебют в российской премьер-лиге состоялся в 2003 году (16 августа в матче с клубом "Крылья Советов").

В начале 2005 года стал игроком московского "Спартака", но за три года в стане "красно-белых" провел только 11 матчей. Сезоны 2008 и 2009 годов провел на правах аренды в "Спартаке" из Нальчика. В феврале 2010 года вернулся во владикавказскую "Аланию", за которую выступал до 2014 года.

Затем в карьере Хомича был "Кайрат". В составе алматинского клуба он провел 26 матчей в КПЛ и пропустил 26 голов. В октября 2014 года он вместе с еще четырьмя футболистами был отстранен от матчей и тренировок до конца сезона после скандального поражения от "Астаны" (1:5) - руководство алматинского клуба посчитало, что игроки не вели "должную спортивную борьбу".

В начале сезона-2015/16 перешел в "Амкар", где провел три года. В 2018 году перешел в подмосковные "Химки", которые покинул в конце мая 2021 года.

Подробнее на "Чемпионате":

https://www.championat.com/football/news-4393093-36-letnij-vratar-homich-stal-igrokom-ska-habarovska.html?utm_source=copypaste

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