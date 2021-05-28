Российский клуб футболистов сборной Казахстана официально назначил нового тренера

45-летний россиянин Дмитрий Хохлов стал новым главным тренером "Ротора". Об этом информирует пресс-служба волгоградского клуба.

Хохлов известен по играм за ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив", ПСВ (Нидерланды), "Реал Сосьедад" (Испания) и московское "Динамо". Провел 53 матча за сборную России, в которых забил шесть голов.

По завершении карьеры игрока, остался в "Динамо". В июне 2012 года назначен главным тренером молодежного состава. Под его руководством "бело-голубые" дважды становились чемпионами и завоевывали серебряные медали первенства молодежных команд. Работал в "Кубани" и "Динамо-2".

В период 2017-2019 годов трудился главным тренером основной команды "Динамо".

"Ротор" по итогам минувшего сезона занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в ФНЛ.

Напомним, что в состав волгоградцев зимой из "Астаны" перешли футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин. Их контракты, по данным Transfermarkt, истекают 30 июня.

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