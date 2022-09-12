В России выбрали Зайнутдинова после крупной победы ЦСКА в РПЛ

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов во второй раз за девять туров РПЛ попал в символическую сборную по версии "Матч Премьер", передает корреспондент Vesti.kz. Ранее он был отмечен еще одним изданием.

Московский ЦСКА, за который выступает Зайнутдинов, выиграл со счетом 4:1 у "Краснодара", а казахстанец вошел в число 11 лучших.

"🐺 Ростовский волк, три наглеца и президент Румынии. Настоящая команда мечты. Отличный выбор, коллеги 🤝", - пишет источник.

Зайнутдинов попал в число лучших после победы ЦСКА в матче РПЛ

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