В России ждут присоединения в команду лучшего бомбардира Казахстана

Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев высказался о состоянии лучшего бомбардира в ситории сборной Казахстана Бахтиёра Зайнутдинова, передают Vesti.kz.

"Уже и Баха (Бахтиёр Зайнутдинов) подключается, в некоторых упражнениях участвует. В ближайшее время он будет работать в общей группе", - заявил Гусев в эфире "Матч ТВ".

Добавим, что Зайнутдинов присоединился к московскому "Динамо" летом прошлого года, перейдя из турецкого "Бешикташа". Сумма трансфера, по данным открытых источников, составила 2,5 миллиона евро.

После переезда в Россию казахстанский футболист достаточно быстро влился в состав новой команды и успел провести 10 матчей за столичный клуб во всех турнирах. Однако ближе к концу осенней части сезона Зайнутдинов столкнулся с проблемами со здоровьем. Полученная травма вынудила его взять паузу, из-за чего он пропустил ноябрьские матчи сборной Казахстана в 2025 году — отборочный поединок чемпионата мира-2026 против сборной Бельгии, состоявшийся 15 ноября, а также товарищескую встречу с Фарерскими островами, запланированную на 18 ноября.

Последний раз Зайнутдинов выходил на поле 19 октября, когда принял участие в матче "Динамо" против грозненского "Ахмата". С тех пор 27-летний казахстанец продолжает восстановление и работает над возвращением к полноценным тренировкам.

Стало известно о состоянии Зайнутдинова и его будущем в "Динамо"

