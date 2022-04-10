"Рефери - д***мо, сумасшедший". В России разгорелся скандал с судьей

Полузащитник тульского "Арсенала" Кингз Кангва высказался о судье Владиславе Безбородове, работавшем на матче 24-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком", сообщает "Чемпионат".

23-летний Кангва был удален с поля за вторую желтую карточку на 86-й минуте встречи. Он разыграл мяч со штрафного не по свистку, как просил арбитр. А "Арсенал" проиграл "Спартаку" со счетом 0:3.

"Что с красной карточкой? Сами видели, рефери - дерьмо. Разве вы не видели этого?

Что со второй желтой карточкой? Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

Был ли судья на стороне "Спартака"? Конечно. Он сумасшедший, он судил в пользу "Спартака", - цитирует Кангву "Спорт-экспресс".

Руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев отреагировал на эмоциональное заявление полузащитника так: "Штрафовать Кангву? А чем? За что? Он что, неправильно сказал? Я согласен с ним в оценке, поддерживаю его. Наш первый гол был забит абсолютно чисто. Почему его отменили? Кто-то может объяснить?"

Также этот инцидент прокомментировали и в комитете по этике Российского футбольного союза. "Если этот эпизод не вошел в протокол матча, то РФС и РПЛ вправе подать документ в комитет по этике. Если руководство подаст, мы рассмотрим жалобу. Возможные санкции? Все зависит от конкретной ситуации. Предусмотрено наказание от замечания и штрафа до дисквалификации на несколько матчей", - сказал председатель комитета Семен Андреев.

"Спартак" набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Тульский "Арсенал" с 21 баллом располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский "Зенит" (52).

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