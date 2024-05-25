Прямая трансляция последнего тура РПЛ: "Зенит" Алипа и еще два клуба борются за титул

Сегодня, 25 мая, в российской премьер-лиге (РПЛ) состоится заключительный 30-й тур чемпионата. Все матчи начнутся одновременно, а по их итогам станет известно имя чемпиона, сообщают Vesti.kz.

Восемь игр начнутся в 18:30 по казахстанскому времени. Главный матч тура - между претендующими на золото "Краснодаром" и "Динамо" - покажут казахстанский телеканал Q League и российский "Матч Премьер". На "Матч! Страна" будет доступна трансляция встречи между "Ростовом" и "Зенитом" Нуралы Алипа, который тоже претендует на чемпионство.

Главный российский спортивный канал "Матч ТВ" будет вести репортаж со всех стадионов, переключаясь от одного к другому. Остальные матчи покажут другие каналы холдинга: "Матч! Футбол 1", "Матч! Футбол 2", "Матч! Футбол 3", "Матч! Арена" и "Матч! Игра".

Что касается встречи между "Факелом" и "Ахматом" Магомеда Адиева, которая может стать последней в клубе для тренера сборной Казахстана, то его покажет непрофильный канал "Матч! Боец".

Ранее мы рассказали обо всех раскладах на этот тур. Если собираетесь следить за развязкой чемпионата, то подготовьтесь и сделайте тур интереснее для себя:

Алип и компания снесли команду Адиева. Как теперь "Зениту" вырвать чемпионство в последнем туре?