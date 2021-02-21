Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России

Сегодня, 21 февраля, московский ЦСКА принимает "СКА-Хабаровск" в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

Команда, которая пройдет в четвертьфинал, определится по итогам одного матча. ЦСКА берет свой старт только со стадии 1/8-й, а "СКА-Хабаровск" начал путь еще с квалификации.

В прямом эфире игру покажет "Матч ТВ".

Напомним, что в составе ЦСКА выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Прямая трансляция матча СЦКА - "СКА-Хабаровск" >>>>>