Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА за выход в четвертьфинал Кубка России

Начало в 17:30.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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21 февраля 13:04

Сегодня, 21 февраля, московский ЦСКА принимает "СКА-Хабаровск" в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. 

Команда, которая пройдет в четвертьфинал, определится по итогам одного матча. ЦСКА берет свой старт только со стадии 1/8-й, а "СКА-Хабаровск" начал путь еще с квалификации.

В прямом эфире игру покажет "Матч ТВ".

Напомним, что в составе ЦСКА выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Прямая трансляция матча СЦКА - "СКА-Хабаровск" >>>>>

Метки:
ЦСКА Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер СКА-Хабаровск
Футбол Россия
0
21 февраля 13:04
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