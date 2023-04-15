Президент Украины ввел санкции в отношении одноклубника Зайнутдинова

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оказался под санкциями после указа президента Украины Владимира Зеленского.
В соответствии с указом Зеленского российские граждане, среди которых в том числе оказался Акинфеев, не имеют права въезжать на территорию Украины, вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать в ней недвижимость. В списке также присутствует и ряд других российских спортсменов.
Напомним, что за ЦСКА вместе с Акинфеевым выступает один из лидеров сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
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