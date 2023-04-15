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Новости спорта Футбол Россия
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Президент Украины ввел санкции в отношении одноклубника Зайнутдинова

Президент Украины ввел санкции в отношении одноклубника Зайнутдинова
©championat.com

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оказался под санкциями после указа президента Украины Владимира Зеленского.

В соответствии с указом Зеленского российские граждане, среди которых в том числе оказался Акинфеев, не имеют права въезжать на территорию Украины, вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать в ней недвижимость. В списке также присутствует и ряд других российских спортсменов. 

Напомним, что за ЦСКА вместе с Акинфеевым выступает один из лидеров сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3 Спартак М 23 13 6 4 50-28 45
4 ЦСКА М 23 13 5 5 42-21 44
5 Динамо М 23 11 6 6 42-30 39
6 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11 Локомотив М 22 7 4 11 32-39 25
12 Крылья Советов 23 6 7 10 23-33 25
13 Пари Нижний Новгород 23 5 5 13 26-45 20
14 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16 Торпедо М 23 2 5 16 14-38 11

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Метки:
Россия Украина Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России

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