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Президент клуба РПЛ рассказал о трансфере футболиста сборной Казахстана

Им интересовались и в Англии.

Президент клуба РПЛ рассказал о трансфере футболиста сборной Казахстана
Ян Вороговский (в центре). Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Россия
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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал о ситуации с трансфером защитника сборной Казахстана по футболу Яна Вороговского, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если подпишем Вороговского, то будет нашим игроком. Сейчас говорить что-то не вижу смысла. Зачем? Что-то скажешь - он дороже в два раза будет. "Урал" интересуется многими игроками, но трансферы любят тишину. Пока мы ничего не объявляем и не говорим, кто у нас будет и как. Мы 14 числа уже будем на сборах. Приедет Вороговский - значит будет Вороговский. Это отдельная тема, тут можно много общаться", - сказал Иванов "СЭ".

Ранее сообщалось, что Вороговский подпишет контракт с "Уралом". Минувший сезон екатеринбургский клуб закончил на 12-м месте в российской премьер-лиге.

Сейчас 24-летний футболист является свободным агентом. В минувшем сезоне Вороговский провел 22 матча за бельгийский "Беерсхот" и забил один гол.

В Англии заинтересовались футболистом сборной Казахстана. Его может подписать лидер чемпионата

Вороговский является воспитанником алматинской школы футбола. В Казахстане выступал за "Ак-Булак", "Жетысу-Сункар", "Кайсар" и "Кайрат". Также в его активе 15 игр в составе сборной Казахстана.

Transfermarkt оценивает игрока в 750 тысяч евро.

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Метки:
Вороговский Ян Премьер-лига России Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Футбольные трансферы

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