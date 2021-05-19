"Предположу, что приобрел в финансах". Карпин - о переходе Зайнутдинова в ЦСКА

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью Sport24 оценил переход казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в ЦСКА.

Игрок перешел из "Ростова" в стан "армейцев" 25 августа 2020 года. По данным Transfermarkt, трансфер москвичам обошелся в два миллиона евро.

- Зайнутдинов выиграл от перехода в ЦСКА?

- Смотря в чем.

- В футбольном смысле. В финансах-то наверняка выиграл.

- Я тоже предположу, что с финансовой точки зрения он приобрел. В смысле футбола - пока сложно судить. Прошло мало времени, плюс он еще и травму получил. Давайте подождем.

Напомним, Зайнутдинов провел 18 матчей в минувшем чемпионате, забил один гол и отдал один ассист. В марте он получил травму и пропустил остаток сезона, по итогам которого ЦСКА занял шестое место и впервые за 20 лет остался без еврокубков.

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