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Новости спорта Футбол Россия
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Появились подробности перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"

Появились подробности перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"
©КФФ

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме рассказал "СЭ" подробности перехода полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

"Команды достигли соглашения на сумму 4,5 миллиона евро. Планы выплат обсуждаются. Игрок прибудет в Турцию в течение 1-2 дней", - сказал Дикме.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов подписал с "Бешикташем" долгосрочный контракт до лета 2027 года. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

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25-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Футбольные трансферы Турция

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