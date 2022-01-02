Появились новости о будущем Бабаяна в ЦСКА

41-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян продолжит работать в качестве ассистента главного тренера московского ЦСКА, сообщает Bobsoccer. Отмечается, что в межсезонье в составе армейцев перемен в тренерском штабе не предвидится.

"Обменялись сообщениями в том числе со многими армейцами. Из тренерского штаба переписывался с Алексеем Березуцким, а также с Григорием Бабаяном. Помощник главного тренера ЦСКА подтвердил, что 12 января будет в Кампоаморе, где начнется подготовка ко второй части сезона. Таким образом, окончательно развеяны слухи о том, что Бабаян этой зимой якобы может вернуться в Казахстан. Bobsoccer еще раз заявляет, что в эту паузу никаких перемен в тренерском штабе армейцев не предвидится", - пишет сайт.

Напомним, что Бабаян уехал в ЦСКА летом в разгар сезона КПЛ, оставив должность главного тренера ФК "Тобол", который в итоге стал чемпионом.