"Первая официальная игра, может, чуточку переволновались". Шомко - о дебюте в российской премьер-лиге

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Ротора" Дмитрий Шомко поделился эмоциями от игры с "Тамбовом" и дебюта в российской премьер-лиге.

Встреча 20-го тура прошла в Саранске и завершилась со счетом 3:1 в пользу волгоградского клуба.

"Хороший матч, только помешало одно, что играли без своих болельщиков, с ними было бы больше эмоций и моментов. Было очень тяжелое поле, но оно было одинаковое для команд. На мой взгляд, мы справились с тем, что от нас требовал тренер. В первом тайме, может, чуть-чуть где-то неправильно сыграли, из-за чего получили обидный гол. После перерыва переломили ход игры и реализовали свои моменты.

Первая официальная игра после паузы, может, чуточку переволновались, перегорели. А так во всех линиях мы играли дисциплинированно, в первом тайме не хватало реализации. Будем работать над реализацией. Игра показала, что мы хотим играть и достойно продолжать в том же ключе. Все знаете, какая задача стоит перед нами - остаться в премьер-лиге. Дай Бог, чтобы все получилось и мы ее выполнили", - сказал Шомко.

Напомним, что Шомко и другой игрок сборной Казахстана Алексей Щеткин вышли в стартовом составе, тогда как Юрий Логвиненко пропустил игру из-за травмы. При этом Щеткин был заменен в перерыве, а во втором тайме на поле появился белорусский полузащитник Иван Маевский, который вместе с казахстанцами перешел в "Ротор" из "Астаны" в зимнее межсезонье.

После этой победы "Ротор" с 17 очками закрепился на 13-м месте в таблице, а "Тамбов" с 13 баллами остался на последней, 16-й строчке.

В 21-м туре, 6 марта, "Ротор" дома сыграет с подмосковными "Химками", а на следующий день "Тамбов" в гостях встретится со столичным "Динамо".