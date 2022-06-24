Овечкин подписал контракт с футбольным клубом. Подробности

©ФК "Динамо"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:51

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", подписал контракт с футбольным "Динамо" (Москва), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 36-летним Овечкиным с "бело-голубыми" рассчитано на один матч. Хоккеист сыграет за "Динамо" в товарищеской игре с "Амкалом". Овечкин выступит в футболке с третьим номером, под которым за клуб выступал его отец Михаил.

Матч "Динамо" - "Амкал" пройдет завтра, 25 июня, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

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Метки:
Овечкин Александр Динамо Москва НХЛ

Футбол Россия
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