Овечкин подписал контракт с футбольным клубом. Подробности

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", подписал контракт с футбольным "Динамо" (Москва), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение с 36-летним Овечкиным с "бело-голубыми" рассчитано на один матч. Хоккеист сыграет за "Динамо" в товарищеской игре с "Амкалом". Овечкин выступит в футболке с третьим номером, под которым за клуб выступал его отец Михаил.

Матч "Динамо" - "Амкал" пройдет завтра, 25 июня, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

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