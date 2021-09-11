Опубликована заявка ФК "Кайрат-Москва" на чемпионат России

Представлена заявка футбольного клуба "Кайрат-Москва" на ФНЛ-2 чемпионата России-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным KazFootball.kz, в список вошли 23 игрока.

Вратари:

№ 1 Динмухаммед Жомарт (2000);

№ 13 Илья Иванов (2005, Россия);

№ 41 Вадим Ульянов (2001, Россия);

Защитники:

№ 2 Егор Ткаченко (2003);

№ 3 Роман Кватания (2000, Россия);

№ 4 Дамир Касабулат (2002);

№ 5 Лев Кургин (2002);

№ 14 Равиль Ибрагимов (2000);

№ 23 Сергей Киряков (1998, Россия);

Полузащитники:

№ 6 Ваган Айрапетян (1997, Армения);

№ 8 Рустам Эмиров (2000);

№ 9 Антон Крачковский (2002, Россия);

№ 17 Данияр Алимжан (2001);

№ 18 Дархан Меделхан (2001);

№ 19 Сергей Пряхин (2002, Россия);

№ 20 Андрей Савинов (2002, Россия);

№ 22 Алибек Жумабек (2002);

Нападающие:

№ 7 Айбар Абдулла (2002);

№ 10 Вячеслав Швырев (2001);

№ 11 Байжан Маделхан (2002);

№ 15 Денис Митрофанов (2002);

№ 16 Ален Айманов (2002);

№ 21 Никита Мацхарашвили (1999, Россия);

Главный тренер: Евгений Коструб (1982, Казахстан).

Ранее сообщалось, что игроки, которые проявит себя в фарм-клубе, получат вызов в основную команду. В девятом туре ФНЛ-2 "Кайрат-Москва" обыграл "Красаву" и вышел на второе место в таблице.

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