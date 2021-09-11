Опубликована заявка ФК "Кайрат-Москва" на чемпионат России

Представлена заявка футбольного клуба "Кайрат-Москва" на ФНЛ-2 чемпионата России-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным KazFootball.kz, в список вошли 23 игрока.
Вратари:
№ 1 Динмухаммед Жомарт (2000);
№ 13 Илья Иванов (2005, Россия);
№ 41 Вадим Ульянов (2001, Россия);
Защитники:
№ 2 Егор Ткаченко (2003);
№ 3 Роман Кватания (2000, Россия);
№ 4 Дамир Касабулат (2002);
№ 5 Лев Кургин (2002);
№ 14 Равиль Ибрагимов (2000);
№ 23 Сергей Киряков (1998, Россия);
Полузащитники:
№ 6 Ваган Айрапетян (1997, Армения);
№ 8 Рустам Эмиров (2000);
№ 9 Антон Крачковский (2002, Россия);
№ 17 Данияр Алимжан (2001);
№ 18 Дархан Меделхан (2001);
№ 19 Сергей Пряхин (2002, Россия);
№ 20 Андрей Савинов (2002, Россия);
№ 22 Алибек Жумабек (2002);
Нападающие:
№ 7 Айбар Абдулла (2002);
№ 10 Вячеслав Швырев (2001);
№ 11 Байжан Маделхан (2002);
№ 15 Денис Митрофанов (2002);
№ 16 Ален Айманов (2002);
№ 21 Никита Мацхарашвили (1999, Россия);
Главный тренер: Евгений Коструб (1982, Казахстан).
Ранее сообщалось, что игроки, которые проявит себя в фарм-клубе, получат вызов в основную команду. В девятом туре ФНЛ-2 "Кайрат-Москва" обыграл "Красаву" и вышел на второе место в таблице.
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