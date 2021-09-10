"Кайрат-Москва" вырвал победу на 90-й минуте и вышел на второе место в чемпионате России

"Кайрат-Москва" обыграл "Красаву" в девятом туре ФНЛ-2 чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ходе встречи в Одинцово кайратовцы вели 2:0, но впоследствии позволило сопернику отыграться. Однако под занавес матча все же вырвали три очка - 3:2.

В составе победителей отличились Сергей Пряхин (15-я минута), Айбар Абдула (31-я) и Антон Крачковский (90-я). У проигравших голами отметились Никита Пономарев (40-я) и Руслан Баширов (48-я).

Благодаря этому успеху "Кайрат-Москва" набрал 13 очков и поднялся с пятого места на второе в таблице, "Красава", в активе которой столько же баллов, идет следом.

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