Лучшие игроки ФК "Кайрат-Москва" получат вызов в команду Бердыева

Самые яркие игроки ФК "Кайрат-Москва" в конце года получат приглашение на сборы основной команды из Алматы, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что наставник "Кайрата" Курбан Бердыев внимательно следит за выступлением фарм-клуба в третьем российском дивизионе.

За московскую команду заявлены 14 казахстанцев (все младше 21 года), а также восемь россиян и один армянский футболист.

Ранее также сообщалось, что ее состав пополнил защитник турецкого "Фенербахче" Микаэль Аскаров.

Добавим, что в девятом туре ФНЛ-2 чемпионата России "Кайрат-Москва" обыграл "Красаву" и вышел на второе место в таблице.

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