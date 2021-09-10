"Кайрат-Москва" подписал футболиста "Фенербахче"

18-летний защитник Микаэль Аскаров перешел в футбольный клуб "Кайрат-Москва". Об этом сообщает FenerEpik.

При этом не уточняется о деталях контракта.

Аскаров ранее выступал за турецкий "Фенербахче" до 16, 17 и 19 лет.

Микаэль родился в Шымкенте, где прожил до 2011 года. Затем вместе с семьей переехал в Турцию, однако у Аскарова имеется гражданство Казахстана.

Весной он получал приглашение в молодежную сборную Казахстана на международный турнир Antalya Cup-2021.

"Кайрат-Москва" выступает в ФНЛ-2 чемпионата России.

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