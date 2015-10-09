Одноклубник Роналду перешел в команду Алипа

Колумбийский нападающий Джон Дуран стал игроком "Зенита", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

22-летний форвард перебрался в Санкт-Петербург на правах аренды из саудовского "Аль-Насра", соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Информация о наличии или отсутствии опции выкупа в договоре между клубами не раскрывается.

Права на Дурана саудовский клуб Криштиану Роналду приобрёл в январе 2025 года. По данным СМИ, "Аль-Наср" заплатил английской "Астон Вилле" за колумбийского нападающего 77 миллионов евро. Первую часть сезона-2025/26 футболист провёл в аренде в турецком "Фенербахче".

После 18 туров чемпионата России "Зенит" набрал 39 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

Добавим, что в "Зените" с 2022 года выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!