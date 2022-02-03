Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип не попал в заявку "Зенита" для участия в плей-офф Лиги Европы. Список игроков опубликован на клубном сайте российской команды.

Казахстанский футболист находится на сборе "Зенита" в Португалии, где тренируется вместе с основным составом. Ранее стали известны сроки принятия решения о будущем Алипа в российском клубе.

Также выделен момент, который подтолкнет лидеров РПЛ заключить контракт с Алипом.

Заявка "Зенита" на плей-офф Лиги Европы

В список "А" вошел 21 футболист:

Вратари

41 Михаил Кержаков

1 Станислав Крицюк

Защитники

3 Дуглас Сантос

2 Дмитрий Чистяков

23 Арсен Адамов

15 Вячеслав Караваев

4 Данил Круговой

6 Деян Ловрен

44 Ярослав Ракицкий

19 Алексей Сутормин

Полузащитники

5 Вильмар Барриос

21 Александр Ерохин

14 Далер Кузяев

17 Андрей Мостовой

27 Магомед Оздоев

11 Клаудиньо

10 Малком

8 Вендел

Нападающие

22 Артем Дзюба

9 Юри Алберто

33 Иван Сергеев

В список "B" вошли шесть игроков:

71 Даниил Одоевский

91 Давид Бязров

94 Данила Хотулёв

64 Кирилл Кравцов

83 Аким Белохонов

85 Даниил Кузнецов

"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина