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Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы

Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип не попал в заявку "Зенита" для участия в плей-офф Лиги Европы. Список игроков опубликован на клубном сайте российской команды.

Казахстанский футболист находится на сборе "Зенита" в Португалии, где тренируется вместе с основным составом. Ранее стали известны сроки принятия решения о будущем Алипа в российском клубе.

Также выделен момент, который подтолкнет лидеров РПЛ заключить контракт с Алипом.

Заявка "Зенита" на плей-офф Лиги Европы


В список "А" вошел 21 футболист:

Вратари

41 Михаил Кержаков
1 Станислав Крицюк

Защитники

3 Дуглас Сантос
2 Дмитрий Чистяков
23 Арсен Адамов
15 Вячеслав Караваев
4 Данил Круговой
6 Деян Ловрен
44 Ярослав Ракицкий
19 Алексей Сутормин

Полузащитники

5 Вильмар Барриос
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев
17 Андрей Мостовой
27 Магомед Оздоев
11 Клаудиньо
10 Малком
8 Вендел

Нападающие

22 Артем Дзюба
9 Юри Алберто
33 Иван Сергеев

В список "B" вошли шесть игроков:

71 Даниил Одоевский
91 Давид Бязров
94 Данила Хотулёв
64 Кирилл Кравцов
83 Аким Белохонов
85 Даниил Кузнецов

"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина

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Зенит Алип Нуралы Сборная РК по футболу Лига Европы Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК

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