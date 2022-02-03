Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип не попал в заявку "Зенита" для участия в плей-офф Лиги Европы. Список игроков опубликован на клубном сайте российской команды.
Казахстанский футболист находится на сборе "Зенита" в Португалии, где тренируется вместе с основным составом. Ранее стали известны сроки принятия решения о будущем Алипа в российском клубе.
Также выделен момент, который подтолкнет лидеров РПЛ заключить контракт с Алипом.
Заявка "Зенита" на плей-офф Лиги Европы
В список "А" вошел 21 футболист:
Вратари
41 Михаил Кержаков
1 Станислав Крицюк
Защитники
3 Дуглас Сантос
2 Дмитрий Чистяков
23 Арсен Адамов
15 Вячеслав Караваев
4 Данил Круговой
6 Деян Ловрен
44 Ярослав Ракицкий
19 Алексей Сутормин
Полузащитники
5 Вильмар Барриос
21 Александр Ерохин
14 Далер Кузяев
17 Андрей Мостовой
27 Магомед Оздоев
11 Клаудиньо
10 Малком
8 Вендел
Нападающие
22 Артем Дзюба
9 Юри Алберто
33 Иван Сергеев
В список "B" вошли шесть игроков:
71 Даниил Одоевский
91 Давид Бязров
94 Данила Хотулёв
64 Кирилл Кравцов
83 Аким Белохонов
85 Даниил Кузнецов
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