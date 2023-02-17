Защитник "Зенита" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча с иранским "Сепаханом", сообщает "Матч ТВ". Игра в Исфахане пройдет сегодня, 17 февраля.

- "Зенит" заканчивает сборы матчем с "Сепаханом" в Иране. Чего лично вы ждете от этой встречи?

- Знаю, что "Зенит" впервые встретится с этой командой. А это всегда интересно. Тем более что "Сепахан", как и "Зенит", лидер своего чемпионата, а уровень иранского футбола достаточно высок. Можно вспомнить хотя бы выступления сборной этой страны на последних чемпионатах мира, - сказал Алип. - Думаю, нас ждет хороший, но в то же время напряженный матч.

- Побывать в Иране интересно?

- Да. Слышал, что это очень гостеприимная страна. К тому же мы будем играть на домашней арене "Сепахана", где соберутся его болельщики. Любопытно будет увидеть, как здесь поддерживают свою любимую команду. Но главное для нас - подготовиться к возобновлению сезона. Это ведь наша последняя игра перед матчем на Кубок России с "Волгой".

Напомним, первую половину прошлого года Алип провел в "Зените" на правах аренды. А в декабре питерский клуб объявил о подписании контракта с 23-летним защитником из Казахстана по схеме "2,5+1".

В текущем сезоне Алип провел за "Зенит" восемь матчей. В сезоне-2021/22 он стал чемпионом России.