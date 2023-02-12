Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана

Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Фархадбек Ирисметов оценил Sport24 перспективы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова заиграть в Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Зайнутдинова отправляли в "Аталанту" и другие итальянские клубы.

- Насколько освоился Зайнутдинов в ЦСКА. Были слухи, что он может перейти в Италию. Готов ли он?

- Если говорить о ЦСКА, то он уже проявил себя на протяжении трех лет - стабильно играет на разных позициях. Единственный момент - травма, полученная на сборах. Не сможет помочь в ближайших играх национальной сборной. Мое мнение: ему не нужно уходить из ЦСКА.

Рано в Италию? Нужно спросить у руководства клуба, хотят ли они продавать Зайнутдинова. Если смотреть на перспективу, думаю, у него получится заиграть в Серии А с его футбольными кондициями и видением игры.

Отметим, что на сборах ЦСКА Зайнутдинов получил травму, у него выявлено повреждение сухожилий мышц голени. Операционное вмешательство не требуется. Ориентировочный срок восстановления Бахтиера - 4-6 недель.

Российская премьер-лига возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи".

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