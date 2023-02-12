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Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана

Нужно ли Зайнутдинову уезжать в Серию А? Ответ экс-игрока сборной Казахстана
©РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший защитник сборной Казахстана по футболу Фархадбек Ирисметов оценил Sport24 перспективы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова заиграть в Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Зайнутдинова отправляли в "Аталанту" и другие итальянские клубы.

- Насколько освоился Зайнутдинов в ЦСКА. Были слухи, что он может перейти в Италию. Готов ли он?

- Если говорить о ЦСКА, то он уже проявил себя на протяжении трех лет - стабильно играет на разных позициях. Единственный момент - травма, полученная на сборах. Не сможет помочь в ближайших играх национальной сборной. Мое мнение: ему не нужно уходить из ЦСКА.

Рано в Италию? Нужно спросить у руководства клуба, хотят ли они продавать Зайнутдинова. Если смотреть на перспективу, думаю, у него получится заиграть в Серии А с его футбольными кондициями и видением игры.

Отметим, что на сборах ЦСКА Зайнутдинов получил травму, у него выявлено повреждение сухожилий мышц голени. Операционное вмешательство не требуется. Ориентировочный срок восстановления Бахтиера - 4-6 недель.

Российская премьер-лига возобновится в марте, 5-го числа ЦСКА на выезде сыграет с "Сочи".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2 Спартак М 17 11 3 3 40-18 36
3 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4 Динамо М 17 8 5 4 33-21 29
5 ЦСКА М 17 8 5 4 30-18 29
6 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
8 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
9 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11 Крылья Советов 17 5 5 7 20-25 20
12 Пари Нижний Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14 Локомотив М 17 3 4 10 20-34 13
15 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16 Торпедо М 17 1 3 13 7-30 6

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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