Главный тренер "Ахмата" Ролан Гусев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, в каком состоянии вернулись его подопечных из национальных сборных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Состояние у них и до этого было абсолютно нормальное. Я не думаю, что сейчас может как-то кардинально что-то в плане их состояния поменяться. Фундамент был заложен давно - сейчас просто момент, когда надо поддерживать это состояние хорошее. Игры сборных у всех сложились по-разному. Условно говоря, Макс Самородов получил карточку и пропускал вторую игру, Лечи (Садулаев) сыграл одну игру, а во второй - 20 минут. Поэтому мы общаемся и смотрим на состояние с нашими фитнес-коучами. И они уже нам дают информацию, кто в каком сейчас примерно состоянии", - сказал Гусев.

Для 49-летнего тренера это будет второй матч у руля грозненцев. 7 ноября в дебютной встрече "Ахмат" дома обыграл в РПЛ (1:0).

Напомним, что сегодня, 21 ноября, грозненцы сыграют в гостях с московским ЦСКА в 15-м туре РПЛ.

Казахстанцы Максим Самородов и Галымжан Кенжебек играли за сборную Казахстана в ноябрьских матчах Лиги наций. Самородов сыграл в игре с Молдовой (1:2), по итогам которой заработал удаление. Кенжебек вышел на замену в матче с Молдовой, а в игре со Словакией (2:2) появился в старте и сделал два ассиста.

Прямая трансляция матча РПЛ с участием Самородова и Кенжебека

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