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"Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака"

"Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака"
Роберт Бауэр. Фото: sport24.ru©
Новости спорта Футбол Россия

Бывший защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр в интервью Transfermarkt рассказал о причинах ухода из российской команды, а также прокомментировал интерес со стороны московского "Спартака".

- Ваш контракт с тульским "Арсеналом" не был продлен по истечении двух лет, хотя вы были постоянным игроком основы. Почему?

- Это было абсолютно мое решение. У меня было два очень хороших года в Туле, и я смог сделать там следующий шаг. Хотя, особенно в последний год, все было направлено на то, чтобы остаться в лиге, это было очень важно для моего личного развития - вдали от дома, вне зоны комфорта. Но в конце концов общие условия перестали устраивать меня и мою семью.

- Российские СМИ недавно упомянули московский "Спартак" в качестве заинтересованной стороны.

- Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения. "Спартак" - большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками.

Напомним, что в данный момент 26-летний защитник является свободным агентом. Ранее также сообщалось, что Бауэр решил выступать за сборную Казахстана.

Роберт родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. В 2015 году его приглашали в сборную Казахстана, но он отклонил вызов, хотя и не исключил, что в будущем может передумать.

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Метки:
Бауэр Роберт Премьер-лига России Спартак Москва Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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