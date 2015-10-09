"Локомотив" лишил "Ахмат" Самородова победы и возглавил РПЛ

Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче восьмого тура РПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Команды выдали упорную борьбу и разошлись миром - 1:1.

Счёт открыл Эгаш Касинтура - на 46-й минуте форвард хозяев поразил ворота железнодорожников. Однако на 79-й минуте Алексей Батраков точным ударом вернул "Локо" в игру и установил окончательный счёт.

Отметим, что нападающий сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов появился на поле на 64-й минуте, заменив аргентинца Брайана Мансилью.

После этой ничьи "Ахмат" набрал девятое очко и идёт восьмым в таблице, а "Локомотив", имея 16 баллов, вышел на первую строчку чемпионата.