"Крылья Советов" не поставили Аймбетова в состав, разгромили "Химки" и вышли в четвертьфинал Кубка России

"Крылья Советов", в которые перешел форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 февраля, самарский клуб встречался в гостях с "Химками" и одержал разгромную победу со счетом 4:0. На восьмой минуте "Крылья Советов" вывел вперед Иван Сергеев, на 62-й Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество, на 89-й счет довел до разгромного Егор Голенков, а уже в добавленное время четвертый мяч забил Никита Чернов. При этом "Химки" с 19-й минуты играли вдесятером.

Напомним, что сегодня же официально стало известно, что "Крылья Советов" подписали контракт с Аймбетовым. В заявку команды на этот матч он не вошел.

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