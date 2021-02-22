"Крылья Советов" не поставили Аймбетова в состав, разгромили "Химки" и вышли в четвертьфинал Кубка России

Самарская команда сыграла на ноль.

Фото: ФК "Крылья Советов"©️
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 19:42

"Крылья Советов", в которые перешел форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 февраля, самарский клуб встречался в гостях с "Химками" и одержал разгромную победу со счетом 4:0. На восьмой минуте "Крылья Советов" вывел вперед Иван Сергеев, на 62-й Дмитрий Цыпченко удвоил преимущество, на 89-й счет довел до разгромного Егор Голенков, а уже в добавленное время четвертый мяч забил Никита Чернов. При этом "Химки" с 19-й минуты играли вдесятером. 

Напомним, что сегодня же официально стало известно, что "Крылья Советов" подписали контракт с Аймбетовым. В заявку команды на этот матч он не вошел. 

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Метки:
Россия Химки ФК Аймбетов Абат
Футбол Россия
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Вчера 19:42
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