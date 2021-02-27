"Крылья Советов" одержали победу в первом матче в ФНЛ после подписания Абата Аймбетова

Самарские "Крылья Советов" одержали победу в первом официальном матче в ФНЛ после подписания нападающего сборной Казахстана по футболу Абата Аймбетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в гостевом матче 27-го тура ФНЛ против "Нижнего Новгорода". Аймбетов вошел в заявку на игру, но на поле так и не появился.

Сам матч завершился минимальной победой "Крыльев" - 1:0. Автором единственного гола стал Роман Ежов, отличившийся на 77-й минуте.

Официально о переходе Аймбетова "Крылья" объявили 22 февраля. Сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан до лета 2023 года с окладом 500 тысяч рублей (около 2,8 миллиона тенге) в месяц.

Благодаря этой победе "Крылья Советов" набрали 58 очков и вышли на первое место в ФНЛ (второй по силе российский дивизион), дающее право напрямую попасть в РПЛ.